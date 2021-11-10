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TFF 2. Lig’in 12. Hafta mücadelesinde Eskişehirspor evinde ağırladığı Isparta 32 Spor’u 21 mağlup etti.

Stat: Yeni Eskişehir Stadyumu

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mücahit Değirmenci, Sinan Ertinğü, Serkan Eryılmaz

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, M. Yahya Akbulut, Hasan Ulaş Uygur, Onur Arı, Tolga Yakut (N. Atilla Karaca dk. 82 ?), Berkay Tanır (Ömer Faruk Söyler dk. 82), Onurhan Uyanık, Utku Kızılkaya (Eray Ertorun dk. 85 ?), Arda Okumuş, Eren Altıntaş (Hakkı Tığlı dk.72 ?), Bartu Göçmen

Isparta 32 Spor: Alp Arda, Şamil Başaran (Mahmut Altınkaya dk. 77), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Embiya Ayyıldız (Said Can Açıkalın dk. 36), Ertuğrul Kurtuluş, Gökhan Yılmaz (Taner Gümüş dk. 48, Bozan Uymaz dk. 77 ?), Furkan Özdemir, Arif Birşen, Mustafa Acar, Gökdeniz Varol

Gol: Tolga Yakut (dk. 22), Onur Arı (dk. 29) (Eskişehirspor), Taner Gümüş (dk. 67) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Tolga Yakut, Arda Okumuş (Eskişehirspor), Alp Arda, Şamil Başaran, Mustafa Acar (Isparta 32 Spor)

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