Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir'e uluslararası yeni görev

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Society of Vascular and Interventional Neurology (SVIN) Derneği’nin ‘Amerika Dışı Eğitim Programı Komisyonu (SILC Initiative)’ üyeliğine seçildi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanlığı ve Eskişehir İnme Merkezi resmi sorumluluğunu da yürüten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, uluslararası organizasyonlarda aldığı görevlere bir yenisini daha ekledi. SILC Initiative üyeliğine seçilen Prof. Dr. Özdemir, halen Middle East North Africa Neurointerventional Surgery Derneği Executive Board üyeliği, Avrupa Strok Organizasyonu Fellow pozisyonu, Society of Interventional Neurology 2020 Mechanical Thrombectomy Projesi Türkiye Temsilciliği ve Avrupa İnme Akademisi Stroke Task Force Türkiye Temsilciliği görevlerini sürdürüyor.

