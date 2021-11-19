Başkan Ataç 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' programına katıldı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Kadına yönelik şiddete, yine kadın-erkek kol kola karşı çıkacağız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programına katılırken, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği değerden almamız gereken çok ders var” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programına katıldı. Programda 1920 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler bir araya geldi. İmza törenine Başkan Ataç’ın yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz ve çevre illerden ilçe belediye başkanları ile yardımcıları katıldı.



“Kadınerkek kol kola karşı çıkacağız”

Başkan Ataç, “Toplumsal yaşantımızın her kademesinde doldurulamaz yerleri olan kadınlarımız, yaşamın içinde eşit olarak var olma mücadelesi verirken; tecavüz, şiddet, istismar ve ölüm ile yok edilen hayatları, içimizi acıtıyor. Kadına karşı şiddet dünya tarihinde insanlık suçu ve kara bir lekedir. Son olarak yaşanan samuray kılıcı ile katliam olayı, hepimizi derinden yaraladı. Yaşam hakkının gasp edilmesinin iyi hali ve ceza indirimi olmaması gerektiği, meydana gelen her kadın cinayeti sonrası anlaşılmakta fakat gerekli düzenlemeler bir türlü yapılmıyor. Bizler ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddete, yine kadınerkek kol kola karşı çıkacağız"diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından protokol imzalandı. Protokol metnine; Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Akhisar Belediye Başkan Vekili Fatma Kocabıyık, Tuzlukçu Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ergün Büyüksütcü ve Merkez Efendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zeynep Elif Çeşme imza attı.

Öte yandan Başkan Ataç’a programda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.

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