Bu firma Amerika’da Türklerin sesi oldu

Eskişehirli firma Growth Lead LLC Amerika’da kurulan ürün tedarik sağlayan şirketlerle yaptığı anlaşmalarla yeni yılda 20 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Eskişehir’de kurulan Growth Lead LLC, Türkiye’de üretilen malları ABD’ye ihraç ediyor. ABD’de bulunan bir çok ünlü dünya çapında tanınır tedarikçi şirketlerle anlaşmalar yapan firma, üretilen onlarca ürünün ihracatını sağlıyor. Aracı firma konumunda olan firma sayesinde üretim yapan işletmeler ABD pazarına girmiş oluyor. ABD’ye beyaz eşya, mutfak ev gereçleri, ev tekstili, hazır tekstil, mobilya ve dondurulmuş hazır gıda olmak üzere 6 ayrı sektörden ürün göndereceklerini aktaran Şirket CEO’su Can Akalın, gelecek yıl içinse ihracat hedeflerinin 20 milyon dolar olduğunu ifade etti.



Artan taleple birlikte depolama yatırımlarını büyüttü

ABD’de 2 bin metrekarelik bir depolarının olduğunu hatırlatan Akalın, “Teksas Stafford’da ABD Hükümetine ait SBA (Small Business Agency) destekleri ile 20 bin metrekarelik depo ve 60 dönümlük araziye yatırım yaptık. Ülkemizde yerli üretimde marka olan ya da olmayan üretici firmaların ürünlerini, ABD dijital pazarına sokuyoruz. B2B satmak isteyen firmalarla ve büyük satış ağı bulunan tedarikçiler ile buluşturuyoruz. Çin malına olan tepkiden dolayı ülkemiz ürünlerine birden artan talebin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. Üreticilerimiz ve ABD’deki müşterilerimizin inancı ve ürün kalitesi talebi arttırdı. Ülkemizde üreticilerin bize olan taleplerinden çok memnun olmakla beraber, ABD pazarına bizimle girmek isteyen birçok firmanın tarafımıza ulaşması da bizleri mutlu ediyor” dedi.



“Türkiye dijital altyapıya önem vermeli”

Türkiye’de ihracattan çok, dijital alt yapıya önem verilmesi gerektiğini anlatan Can Akalın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Günümüzde ülkemizin ihracatının artması için en önemli süreçlerden biri olan dijital altyapılara yatırımın yapılması gerekiyor. Çünkü yeni dünya ticareti birçok dijital pazarlama modüllerinin birbirleriyle implementasyonu ile beraber oluşmaktadır. Ülkemizdeki üreticilerin kendilerini yenidünya ticareti için hazırlamaları ve geliştirmeleri gerekiyor. Bunlar çok yüksek maliyetli yatırımlar değil.”

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