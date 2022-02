İki sene önce anneleri tarafından terk edilen, daha sonra velayetleri kendisine verilen kızlarının tüm ihtiyaçlarıyla kendisi ilgilenen Bilal Tunç, düzenli bir işte çalışamadığı için zorlu bir hayat yaşıyor. Ödevlerinden kişisel bakımlarına kadar kızlarının her şeyiyle ilgilenin baba Bilal Tunç, “Bir hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, iki tane pırlanta gibi kızım var” dedi.

Yaklaşık iki sene önce eski eşinin gece saatlerinde iki kızı ve kendisini bırakıp gittiğini ve daha sonra boşandıklarını anlatan Bilal Tunç, bu süreçte kızlarının arkasında durduğunu dile getirdi. Kızlarının tüm ihtiyaçlarına koşmaya çalışan baba Tunç, ödevlerinden kişisel bakımlarına onların her şeyiyle kendisi ilgileniyor. Artık annelerini görmek dahi istemediklerini söyleyen kızlarının bakımını üstlenen baba Tunç, düzenli bir işi olmadığı için maddi olarak sıkıntı yaşadıklarını aktardı.



“Sosyal yardımlaşmadan para alıyorum, ancak yetmiyor”

Kızlarının bütün ihtiyaçlarıyla kendisinin ilgilendiğini ifade eden baba Tunç, anne ve babası vefat ettiği için sadece halasının kendisine yardımcı olduğunu aktardı. Kızlarının anneleriyle görüşmek istemediklerini söyleyen Tunç, “Ben görüşmüyorum, kızlarım da görüşmek istemiyor. Boşanma aşaması 1 sene sürdü. Ayrıntı faturalar beklendi, çocukların velayeti bana verildi ve ona görme hakkı tanınmadı. Bir sene içerisinde birçok kez mahkemeye gittik. Açtığı maddi, manevi tazminat davaları reddedildi. Düzenli bir işim yok, çalışmıyorum. Kızlarıma bakıyorum, sabah okula götürüyor, öğlen alıyorum. Beslenmelerini ben hazırlıyorum. Oturduğum evi sattıkları için yeni ev tuttum, doğalgazı bile açtıramıyorum. Sosyal yardımlaşmadan para alıyorum, ancak yetmiyor. Annem ve babam vefat etti, halam yardımcı oluyor sadece. Tatil günlerinde halama bırakıyorum. Bir hayvan bile yavrusunu bırakmıyor. İki tane pırlanta gibi kızım var. Bana onları yurda vermemi söylüyorlar. Yurda verilir mi? Verilmez. Elimden geldiği kadar arkalarında duruyor, çaba gösteriyorum. Sonuçta kız çocuğu” diye konuştu.



“Onunla görüşmek istemiyorum”

Arkalarında durduğu için babasını çok sevdiğini söyleyen 8 yaşındaki Burçin Tunç, artık annesine ‘Anne’ bile demek istemediğini dile getirdi. Minik Burçin, “Babam hep arkamda olduğu için, her istediğimizi yapmaya çalıştığı için ben artık babamı çok seviyorum. Ama bizi bırakıp gittiği için, bizi aldattığı için onu hiç sevmiyorum artık. Anne de demiyorum” dedi.

9 yaşındaki abla Gönül Tunç ise annelerinin kendilerini aldattığını iddia ederek, “Aldatması gerekmiyordu. Başımızda durması gerekiyordu. Başımızda durmak yerine başka adama kaçtı. Babamın ekmeğini yiyen, suyunu içen adamla kaçmış. O yüzden kötü duygular hissediyorum. Aldattığından beri onunla görüşmek istemiyorum. Sağ olsun babam, halam bizim arkamızda” diye konuştu.

