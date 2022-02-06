Yükselen değer “Tepebaşı”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarına göre Tepebaşı, Eskişehir’de nüfus oranı en çok artan ilçe oldu.

Verilere göre Eskişehir’in 14 ilçesi arasında Tepebaşı’nın nüfusu binde 19,4’lük artışla birinciliği göğüsledi. Tepebaşı’nın 2020’de 371 bin 303 olan nüfusu, 31 Aralık 2021 itibari ile 378 bin 594’e ulaştı. Tepebaşı’ndaki nüfusun 189 bin 669’unun erkek, 188 bin 925’inin ise kadınlardan oluştuğu bildirildi. Öte yandan, Eskişehir’in nüfusu binde 10,4’lük artış ile 898 bin 369’a yükselirken, 14 ilçeden 11 tanesinin nüfusu ise azaldı.

“Hayat Tepebaşı’nda”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Tepebaşı’mız son 20 yılda olağanüstü gelişmeler ile Türkiye’de örnek gösterilen, dünyada adını duyurmayı başaran bir kent haline geldi. Tepebaşı’nda yaşanan gelişimi, Eskişehirlilerin takdir ettiğini zaten biliyoruz ama yaşam alanı olarak en çok tercih edilen ilçe olmak, bizleri ayrıca onurlandırıyor. İnsan, bizim belediyecilik anlayışımızda en öncelikli unsur olarak yer alıyor. Her zaman belirttiğim gibi; ben belediye başkanından önce bir hekimim. Olaylara ve kentimize de daima bir hekim gözüyle bakıyorum. Zira şehirler, yaşayan bir organizma gibidir. Bu anlayış ile odak noktasında insanımızın yer aldığı her projemiz başarıya ulaşıyor. Tepebaşı, daha önce ülkemizden hiçbir yerel yönetimin kazanamadığı ödülleri, unvanları böylelikle elde edebiliyor. Tıpkı kentimize kazandırmayı başardığımız Küresel Model Ödülü ve Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla proje başvurusunun yapıldığı, dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nde olduğu gibi. Tepebaşı, giderek büyüyen bir aile olmaya devam edecek. Yaşamak için kentimizi tercih eden tüm hemşehrilerime, bugüne kadar bizden desteklerini esirgemedikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Hayat Tepebaşı’nda” ifadelerini kullandı.

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