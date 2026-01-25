Eskişehir'de sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan zanlı yakalandı

Eskişehir'de, sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.



Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen F.Y., elindeki bileziği satmak istediğini, karşılığında 4 Cumhuriyet altını talep ettiğini söyledi.



Kuyumcu Ömür Çınar, özel ayar solüsyonuyla yaptığı incelemede bileziğin sahte olduğunu belirledi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.



Kuyumcu Ömür Çınar gazetecilere, son dönemde sahte altın vakalarının arttığını belirterek, "Altın fiyatları yükseldikçe bu tür girişimler çoğaldı. Teknoloji geliştikçe sahte bilezikler gerçeğinden ayırt edilmesi zor hale geldi. Yaptırımların artırılması gerekiyor." dedi.



Bu arada olay anı, kuyumcudaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.













