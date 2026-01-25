Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan zanlı yakalandı

        Eskişehir'de, sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 25.01.2026 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, sahte bileziği kuyumcuya bozdurmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gelen F.Y., elindeki bileziği satmak istediğini, karşılığında 4 Cumhuriyet altını talep ettiğini söyledi.

        Kuyumcu Ömür Çınar, özel ayar solüsyonuyla yaptığı incelemede bileziğin sahte olduğunu belirledi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kuyumcu Ömür Çınar gazetecilere, son dönemde sahte altın vakalarının arttığını belirterek, "Altın fiyatları yükseldikçe bu tür girişimler çoğaldı. Teknoloji geliştikçe sahte bilezikler gerçeğinden ayırt edilmesi zor hale geldi. Yaptırımların artırılması gerekiyor." dedi.

        Bu arada olay anı, kuyumcudaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesinin THE 2026 konulara göre sıralamalardaki yeri belli o...
        Anadolu Üniversitesinin THE 2026 konulara göre sıralamalardaki yeri belli o...
        Uğur Mumcu, Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfiller...
        Uğur Mumcu, Eskişehir'de hurda otomobilinin sergilendiği alanda karanfiller...
        ESMİAD'ın ocak ayı buluşmasında Eskişehir iş dünyası kenetlendi
        ESMİAD'ın ocak ayı buluşmasında Eskişehir iş dünyası kenetlendi
        İnönü ilçesindeki marketlere zabıta denetimi
        İnönü ilçesindeki marketlere zabıta denetimi
        AK Parti'li Albayrak'tan Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı lokomotifinin Esk...
        AK Parti'li Albayrak'tan Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı lokomotifinin Esk...
        Aylardır ağaca kilitli duran bisikleti çöp kutusuna çevirdiler Çevredeki çö...
        Aylardır ağaca kilitli duran bisikleti çöp kutusuna çevirdiler Çevredeki çö...