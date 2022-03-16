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Eskişehirli vatandaştan TSK Güçlendirme Vakfı’na gayrimenkul bağışı

İHA

Eskişehirli vatandaştan TSK Güçlendirme Vakfı’na gayrimenkul bağışı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde yaşayan Gülşen Ateş, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı’na gayrimenkul bağışında bulundu. Ateş’e Vakıf Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade tarafından altın madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Bağışlar ve şirketlerden gelen kâr paylarından elde edilen gelirlerle TSK’nın modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine aktarım sağlayan TSK Güçlendirme Vakfı’nın bağışçı sayısı 180 bin kişinin üzerine çıktı. Eskişehir’in Çifteler ilçesinde yaşayan Gülşen Ateş de gayrimenkul bağışlayarak vakfa destek oldu.
Evinde gerçekleşen madalya takdimi sırasında duygusal anlar yaşayan Gülşen Ateş, bağışının insanlara örnek olmasını istediğini ve son teknoloji Türk Savunma Sanayii ürünlerine katkı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Genel Müdür Piyade, vakfa yüksek değerde gayrimenkul bağışlayan Gülşen Ateş’e 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı maketini de hediye ederek, “Vakıf şirketlerimizden TUSAŞ, siz bağışçılarımızın da katkılarıyla Milli Muharip Uçak projesinde durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bağışlarınızın nerelerde kullanıldığını görmeniz için bu maketi veriyorum, uçağımızın uçuşunu da siz bağışçılarımızla birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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