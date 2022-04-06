Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuk tek ayağıyla sokak sokak geri dönüşüm topluyor

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Eskişehir’de 15 yaşındaki gencin tek atağının engelli olması ve koltuk değnekleri ile zar zor iteleyerek götürdüğü aracıyla geri dönüşüm toplaması görenlerin yüreklerini sızlattı.

Eskişehir’de Odunpazarı Bölgesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde fotoğraf karelerine giren 15 yaşındaki Suriyeli bir genci görenler hem şaşırdı hem de üzüldü. İki koltuk değneği ve sakata ayağıyla zar zor ittirdiği bebek arabasıyla geri dönüşüm toplamaya çalışan genç özellikle Ramazan ayında yürekleri sızlattı. Zorlukla ittirdiği aracına doldurduğu hurdaları satarak günde 50 lira kazandığı öğrenilen gencin ayağının doğuştan engelli olduğu öğrenildi. Anne babası ve 5 kardeşi ile 5 yıl önce Suriye’den kaçarak, Eskişehir’e gelen 15 yaşındaki genç kendisini ‘Engin’ adıyla tanıtıyor. Sanayi esnafının da Engin olarak seslendiği gence esnaf da zaman zaman yardım ediyor.

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