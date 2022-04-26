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Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar yemeği Mahalle halkı imece usulü hazırlanan iftar yemeğinde bir araya geldi Karapınar Mahallesinde 400 kişilik iftar organizasyonu

İHA

Eskişehir’in en eski yerleşim yerinde iftar yemeği Mahalle halkı imece usulü hazırlanan iftar yemeğinde bir araya geldi Karapınar Mahallesinde 400 kişilik iftar organizasyonu

Eskişehir’in en eski mahallelerinden biri olan Karapınar’da, vatandaşlar imece usulü hazırladıkları iftar yemeğinde bir araya geldi.
Eskişehir’de Karapınar Mahallesinde vatandaşlar, tarihiyle oldukça önemli olan Karapınar Camisinin yanında düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Geçtiğimiz senelerde pandemiden dolayı aynı sofraya oturamayan mahalle halkı, bu sene birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 400 kişinin katılım sağladığı iftar yemeğine, Eskişehir’in her yerinden insan geldi. Eskişehir’in en eski mahallesinde, Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışan vatandaşlar, iftar sofrasını hep beraber hazırladı. Mahalle kültürünü devam ettiren vatandaşlar, paylaşmanın ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

“Vatandaşlarımızın gönlünden ne koptuysa onu topladık”
Uzun yıllardır Karapınar Mahallesinde yaşayan Mehmet Gündem, iftar yemeğinde mahalledeki herkesin katkısı olduğundan bahsetti. İftar yemeğinin organizesini üstlenen Gündem, Ramazan ayı boyunca mahallece böyle etkinliklere devam edeceklerini söylerken sözlerine şöyle devam etti;
“Biz iftar yemeği adı altında böyle bir böyle bir etkinliğe başvurduk. İki senden beri pandemiden dolayı sıkılan vatandaşlarımıza karşı bir hasbihal ve kaynaşma olsun diye yaptık. Bu yemeklerin de arkası gelecek gibi gözüküyor. Birkaç kişiden daha teklif geldi, tekrarlayalım diye. Ya iftar yemeği ya da aşure dağıtmak olur, buna benzer etkinlikler daha düşünüyoruz. Karşılayacak insanlar bulabilirdik ama biz bunu imece usulü yaptık ve herkesin çorbada tuzu olduğu için daha fazla katılım oldu. Tek kişi özelinde olduğu için reklama giriyor, o yüzden biz onu tercih etmedik.”

“Burası Eskişehir’in ilk yerleşim yeri”
Bulundukları mahallenin Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Gündem, mahallede bulunan caminin Kurşunlu Külliyesi yapılırken arta kalan malzemelerle yapıldığını söyledi. Gündem, “Bundan daha önce de yapmıştık, pandemiden önce yemek veriyorduk. Onlara istinaden bu şekilde düşündük, tekrarladık. Burası Eskişehir’in en eski mahallelerinden biri, kuruluşu burası. Aşağılar tarım arazisi olduğu için bizim buralar yerleşim bölgesi seçilmiş. Burası Eskişehir’in ilk yerleşim yeri olduğu için Eskişehir’in her yerinde bu Karapınar mahallesinden bir insanı bulabilirsiniz. Şu anda 350400 kişilik bir katılım olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Soframızı, ekmeğimizi birlikte bölüştük”
Mahalle sakinlerinden biri olan Ersin Kandemir, işi gereği robot benzeri bir kıyafetle ve yüzü boyalı olarak geldiği iftar yemeğinde ilgi odağı oldu. Bu organizasyonun her sene yapıldığını belirten Kandemir, “Bu iftarda halk olarak hep birlikte kucaklaştık. Soframızı, ekmeğimizi birlikte bölüştük. Vatandaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir iftar yemeği ve her sene yapılıyor. Adı üstünde, Ramazan. Ramazan 11 ayın sultanı. Dolayısıyla böyle günlerde insanların bir araya gelmesi çok önemli. Bu aylarda ne yapabiliyorsak yapabiliyoruz. Geçmişimizde de bu duygular düşünceler vardı. Mesela, ben çocukken ramazan davulcusunun sesine kalkıp hemen harekete geçerdim, uyumazdım. Duygular güzel, düşünceler güzel, önemli olan bu zaten. Bundan sonra da devamı olur inşallah.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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