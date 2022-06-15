Batıkent semt pazarı hizmete girdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan ve Batıkent Mahallesi’nde çarşamba günleri kurulacak semt pazarında 149 pazarcı ilk kez tezgahlar açıldı.

Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından alınan karar neticesinde Batıkent Mahallesi’nde çarşamba pazarı ilk kez mahalle sakinleri ile buluştu. Gülensu Sokak üzerinde çarşamba günleri pazar yeri kurulmasına karar verilmiş, ardından semt pazarında 149 adet satış tezgâhı için yer tahsisi başvuruları kabul edilmişti. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından pazarcı esnafının yerleri belirlendi ve 15 Haziran Çarşamba günü itibariyle semt pazarı ilk kez kuruldu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Fikriye Güven Zaptiye ve Meclis üyeleri Zeynep Çetin, Zehra Zeydan, Nazan Erşahin, Yaşar Tepekaya ile Banu Kurt da Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ile birlikte pazarın ilk gününde esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek de pazarcı esnafı adına Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Batıkent Mahalle sakinleri de kurulan semt pazarından dolayı mutlu olduklarını belirterek Tepebaşı Belediyesi ve pazarcı esnafına teşekkürlerini iletti.

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