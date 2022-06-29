Elektrikli çöp kamyonu test ediliyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim çöp kamyonunu deneme ve test sürüşüne aldı.

Avrupa Yaşayan Laboratuvar Ağı’nın (Living Lab) Türkiye’deki ilk üyelerinden biri olan Tepebaşı Belediyesi deneysel iş geliştirme modelleri için şirketlerle birlikte çalışmayı sürdürürken bölgede yaşayanların hayatını kolaylaştıracak birçok proje ve uygulamaların gelişmesine de olanak sağlıyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi, yerli üretim olan yüzde 100 elektrikli çöp kamyonunun test sürüşlerini ilçe genelinde başlatıyor.

İlk ve yerli üretim olma özelliğine sahip yüzde 100 elektrikli çöp kamyonunun deneme ve test sürüşleri için, yenilenebilir enerji konusunda hayata geçirdiği örnek projelere imza atan Tepebaşı Belediyesi tercih edildi. Elektrikli çöp kamyonu, gerek vardiya gerek taşıma kapasitesine sahip, diğer fosil araçlara göre atik ve çevik olmasının yanı sıra oldukça sessiz ve çevre dostu araç olma özelliği taşıyor. Diğer kentlere örnek olması beklenen elektrikli çöp kamyonun test kullanımı Tepebaşı bölgesinde gerçekleşecek. Test sürecinin sona ermesi ile yerli üretim elektrikli çöp kamyonunun tüm kentte ve ülke genelinde kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesini Remourban çerçevesinde bünyesine kattığı 4 adet yüzde 100 elektrikli otobüs, 22 adet hibrit araç ve Paylaşımlı Bisiklet Sisteminde yer alan 30 adet bisiklet ile Tepebaşı halkına kamusal ulaşım ve servis hizmeti vermeyi sürdürüyor.

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