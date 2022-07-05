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Alerjilere karşı uzmanlar uyarıyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Akif İşlek: “Evdeki alerji ilaçlarını ezbere kullanmayın” “Alerji hastaları her yıl düzenli muayene olmalıdır”

İHA

Alerjilere karşı uzmanlar uyarıyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Akif İşlek: “Evdeki alerji ilaçlarını ezbere kullanmayın” “Alerji hastaları her yıl düzenli muayene olmalıdır”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Akif İşlek, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen alerjiler hakkında “Çocuklarda uzun vadede kalıcı akciğer hasarına sebep olabiliyor” dedi. Dr. İşlek, hastaların ezbere ilaç kullanmaması gerektiğini vurgulayarak “Gerekli doktor muayenesinin ardından yeni ilaçlara başlanmalı. Alerjinin yanı sıra gelişen farklı enfeksiyonlara karşı ilaç değişiklikleri gerekebilir” diye konuştu.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Akif İşlek, birçok insanın mücadele ettiği alerjinin, hayat kalitesini düşürmesinin yanında uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmamasıyla birlikte daha büyük problemlere neden olduğunu söyledi. Dr. İşlek, düzenli kontrol ve uygun ilaç tedavisi ile kontrol altında tutulan alerjilerin, dikkat edilmediği takdirde yetişkinlerde ameliyat gerektiren rahatsızlıklara, çocuklarda ise kalıcı akciğer hasarına yol açtığını dile getirdi.

“Sadece mevsimsel değil yıl boyu da sürebilir”
Alerji semptomları ile karşılaşan kişilerde farklı alerji türlerinin görüldüğünü söyleyen Dr. İşlek, tanı ve tedavinin öneminden “Alerjinin kendi içerisinde tanımları var. Alerjik; göğüs, çocuk ve kulak burun boğaz gibi bir çok bölümün birlikte çalışması gerektiren hastalık grubudur. Örneğin alerji, astım birlikte görülen bir hastalıktır. Genel olarak da hapşırıp göz yaşarması, göz kızarıklığı, gözde kaşıntı, burunda ve damakta kaşıntı, kulakta basınç, kaşıntı hissi akla geliyor. Genelde ilkbaharda çiçeklerle, polenlerle birlikte ortaya çıkan en bilindik, en sık gözüken alerji mevsimsel alerjidir. Fakat farklı alerjiler de var. Bunların bir kısmı yıl boyunca sürebiliyor. Fakat, mevsimsel alerjilerle aynı belirtileri gösterebiliyor. Bunun için alerjinin nedenlerinin çok iyi saptanması, doğur tanı konulması tedavi başarısını da yükseltiyor” sözleriyle bahsetti.

“Ciltten ya da kandan bazı testler yapılıyor”
Semptomların doktorlara iletilmesiyle gerekli testlerin yapıldığını ve böylelikle alerjinin tespit edildiğini belirten Dr. İşlek, alınması gereken önlemler hakkında, “Ev tozu, evcil hayvan tüyleri, bazı yiyecekler, bazı kokular, bazı parfümler alerjilere neden olabiliyor. Hastalarımızdan kendini gözden geçirerek karşılaştığında semptomları doktorlarına iletmelerini istiyoruz. Ardından ciltten ya da kandan bazı testlerimiz yapılıyor. Daha sonra alerjinin tipini tespit etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halı, yastık, çarşaf kaldırılmalı”
Alerjenin tespit edilmesinden sonra ilk yapılması gerekenin “yaşam değişikliğiyle” birlikte maruziyetten uzak durmak olduğunu vurgulayan Dr. İşlek “Uzak kalınamıyorsa da maske kullanımı öneriyoruz. Ev tozu olarak belirttiğimiz küçük mikroorganizmalar için havalandırma, nemli ev ortamı sağlanmasını ve halı, yastık, çarşaf gibi kumaş türevlerinin olabildiğince kaldırılması gerekiyor. Kaldırılamaması durumunda çok sık yıkanmalı. Bu hastalarda yaşam değişikliklerinin yanı sıra medikal tedavi de gerekiyor” diye konuştu.

“Çocuklarda uzun vadede kalıcı akciğer hasarına sebep olabiliyor”
Yetişkinlerde ve çocuklarda farklı alerji semptomları görülebileceğine değinen Dr. İşlek, “Alerji hayat kalitesini düşürür, sosyal ortamda kısıtlılık oluşturur. Bazen durmayan bir burun akıntısı olur. Onun dışında üst üste defalarca hapşırık olabilir ve burun tıkanıklığı görülebilir. Bu semptomlar sık enfeksiyonlara yol açar. Bu enfeksiyonların en basiti mevsimsel grip ve nezledir. Ciddi boyutlarda ise bakteriyel sinüzit ya da komplikasyonlarla giden sinüzitlere yatkınlık oluşturabiliyor. Bazı türlerinde kronikleşen mantar enfeksiyonları yerleşebilir” dedi.
Dr. İşlek, yeterli tedavi uygulanmayan hastalarda ise iki veya üç ay süresince iyileşmeyen, ameliyat gerektirecek sinüzitler olabildiğini belirterek “Ayrıca alerjiler burun etlerinin ve geniz etlerinin belirgin şekilde büyümesine neden olabiliyor. Çocukların sık geniz akıntısı ile birlikte bronşit geçirmesine, belki uzun vadede kalıcı akciğer hasarına sebep olabiliyor” diye konuştu.

“Her yıl düzenli kontrolden sonra ilaç kullanılmalı”
Alerji ile mücadele eden kişilerin, her hangi bir alerji belirtisi olduğunda evdeki ilaçları kullanmak yerine her yıl düzenli doktor kontrolü yaptırmasını öneren Dr. İşlek, hastalığın farklılaşabileceğini belirtti. Her yıl yapılacak kontrollerin ardından uygun ilaçların kullanılması gerektiğinin altını çizen İşlek, şunları söyledi:
“Yetişkin veya çocukların kendi semptomlarını bilerek alerji mevsimi geldiğinde gerekli ilaçlarını almaları gerekiyor. Fakat alerjilerde oluşabilecek farklılıklardan dolayı mutlaka muayene olmalarını öneriyoruz. Evde bulunan alerji ilaçlarını ezbere kullanmak yerine gerekli kontrollerin ardından yeni ilaçlara başlanmalı. Alerjinin yanına karışan farklı enfeksiyonlar varsa ilaç değişiklikleri yapılması gerekebilir. Bu yüzden her yıl düzenli kontrol önem taşıyor.”

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