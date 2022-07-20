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Çalışkan’dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz”

İHA

Çalışkan’dan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne billboard eleştirisi AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: "Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sırasında Akşehir'de gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Şenliği ilanlarını billboardlara asan Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz” dedi.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, yaptığı açıklamada AK Parti'den gelen billboard taleplerinin reddedildiğini ve Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlara ilişkin tutumunu daha önce de eleştirdiklerini söyledi. "Sivrihisar ilçemizde geleneksel olarak yapılan Nasreddin Hoca Festivali’ni etkisizleştirecek tutum yanlış” diyen İl Başkanı Çalışkan, "Şehrimizde Sivrihisar Belediyemiz yıllardır uluslararası düzeyde marka haline gelen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ni düzenliyor. Sivrihisar Belediyesi'nin bu etkinliği duyurduğu bir yerde Büyükşehir Belediyesi'nin billboardlarında ve reklam alanlarında Akşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Nasreddin Hoca etkinliğinin yer alması şehrimizi, Sivrihisarlılarımızı ve Nasreddin Hoca'yı sevenleri ziyadesiyle üzmüştür. Burada yapılması gereken, velev ki müracaat etseler bile öncelikle Sivrihisar Belediyesi'nin etkinliğinin şehirdeki tüm billboardlarda duyurulması, Nasreddin Hoca'ya ilişkin ilginin Sivrihisar Belediyesi'ne ve Sivrihisar ilçesine ilişkin katkının öncelikle sağlanmasıdır. Buna rağmen hala ısrarla Konya'dan, Akşehir'den bir talep geliyorsa onun olduğu döneme ilişkin farklı alanlarda billboardların girilmesi belki mümkünken doğrudan algı oluşturacak ve Sivrihisar Belediyesi'nin yapmış olduğu Nasreddin Hoca etkinliğini etkisizleştirecek bir şekilde billboard kullanımını doğru bulmuyoruz" dedi.

“Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırmalarını manalı buluyoruz”
Çalışkan, billboardları kullanmak için Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeyle müracaat ettiklerine değinerek şunları belirtti:
"Dilekçelerimizle müracaat ettiğimizde AK Parti olarak şehirdeki yapılan yanlışları, eksikleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle belediye başkanının yapmış olduğu hatalı işlemlere ilişkin talep ettiğimiz billboardları bize vermemesini de manalı buluyoruz. Bize vermedikleri billboardları HDP'ye kullandırıyor olmuş olmalarını da yine manalı buluruz. Kasti bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ni almış olduğu kararları gözden geçirmeye davet ediyorum. Tüm hemşerilerimiz adına bunu yapıyoruz. Çünkü AK Parti sorumlu bir şekilde davranmak suretiyle kamuoyunu aydınlatmaya billboardları verseler de vermeseler de devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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