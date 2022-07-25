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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OEDAŞ'ın saha çalışanlarının yüzde 62’si ilk yardımcı sertifikasına sahip

İHA

OEDAŞ'ın saha çalışanlarının yüzde 62’si ilk yardımcı sertifikasına sahip

Faaliyet gösterdiği sektör gereği alçak ve yüksek gerilim hattı, karayollarındaki operasyonlar gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan alanlarda çalışmalarını sürdüren OEDAŞ, muhtemel bir kaza durumunda hayat kurtaran ilk müdahalenin yapılabilmesi için ilk yardım eğitimlerine büyük önem veriyor.
Mevzuat gereği dağıtım şirketi çalışanlarının yüzde 10’unun ilk yardımcı sertifikasının olması yeterliyken, OEDAŞ’ta bu oranı yüzde 62’ye çıkarttıklarını belirten OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyor, tüm çalışanlarımızın ilk yardımcı sertifikalı olmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksekte yapılan saha çalışmaları veya karayollarındaki operasyonlar gibi iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Faaliyet gösterdiği iş kolu dolayısıyla ‘çok tehlikeli iş yeri’ çerçevesinde yer alan OEDAŞ’ın, İlk Yardım Yönetmeliği ile her 10 çalışanından birinin zorunlu olarak ilk yardımcı sertifikası sahibi gerekiyor. Çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önceliklendiren OEDAŞ’ta ise saha ekiplerinin yüzde 62’si ilk yardımcı sertifikası sahibi.

Muzaffer Yalçın: “Mükemmel iş modeli ve sürdürülebilir katma değere odaklanıyoruz”
Sahadaki tüm çalışanlarının ilk yardımcı sertifikalı olmasını hedeflediklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli elektrik arzı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte sahada ekiplerimiz ile yer alıyoruz. İşimiz çeşitli riskler barındırdığından, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tüm önlemler en üst düzeyde uygulanıyor. Ayrıca saha çalışanlarımızın yanı sıra bölgede bulunan vatandaşlarımızın da her an bir ilk yardıma ihtiyaç duyabileceği ihtimaline karşılık hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle yönetmelikte belirlenen sınırla kalmayıp, tüm saha çalışanlarımızın ilk yardımcı sertifikasına sahip olmalarını istiyor ve destekliyoruz. Bu çerçevede hizmet verdiğimiz illerin Sağlık Müdürlükleri ve İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri ile iletişime geçtik. Girişimlerimiz neticesinde beş şehrimizdeki saha ekiplerimizin yüzde 62’si ilk yardımcı sertifikası aldı. Bilecik’te bu oranı yüzde 100, Eskişehir’de ise yüzde 99’a çıkarmayı başardık. Hedefimiz tüm illerimizde bu oranı yakalamak. Ayrıca ofis çalışanlarımıza da mevzuat gereği üç yılda bir yenileme eğitimleri vermeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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