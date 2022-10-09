Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Miraç, son yolculuğuna uğurlandı


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)TRABZON´UN Ortahisar ilçesinde yolun karşısına geçerken ehliyetsiz 17 yaşandaki sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden  Miraç Ömür İnce (7), memleketi Eskişehir´de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Mesut İnce, oğlunun ölüm acısına dayanamayıp baygınlık geçirdi.
Kaza, dün Ortahisar'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkiide meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Miraç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.
BABASI CENAZE TÖRENİNDE BAYILDI
Miraç Ömür İnce´nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Trabzon Adli Tıp Kurumu´ndan alınarak memleketi Eskişehir´in Çifteler ilçesine getirildi. Küçük Miraç için Çarşı Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Miraç'ın, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü´nde sağlık teknikeri (tıbbı sekreter) olan babası Mesut İnce, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Mesut İnce, baygınlık geçirdi. Mesut İnce'yi yanındaki arkadaşları tutarak caminin dışına çıkardı.
Miraç Ömür İnce'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çifteler Asri Mezarlığı´nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Çifteler Engin ÖZMEN
2022-10-09 16:25:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki ...
Avrupa Kros Şampiyonası'nı kazanan en genç Türk olmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Avrupa Kros Şampiyonası'nı kazanan en genç Türk olmak ...
Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı ...
Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı
Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de şadırvanın çatısında mahsur kalan kedi ...
Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de Flöre Bölgesel Açık Turnuvası başladı
Eskişehir'de çantasıyla caddedeki kişilere saldıran kadın polis merkezine götürüldü
YEREL HABERLER Eskişehir'de çantasıyla caddedeki kişilere saldıran ...
Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 85 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de yer altındaki kabloları kesmeye çalışan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yer altındaki kabloları kesmeye çalışan ...
Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, ...
Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği
YEREL HABERLER Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve ...
Türkiye'de 9 ayda 1683 kişi, trafik kazalarında öldü
YEREL HABERLER Türkiye'de 9 ayda 1683 kişi, trafik kazalarında öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.