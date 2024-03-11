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        Haberler Gündem Eskişehir iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta?

        Eskişehir iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir iftar saati ne zaman, ilk iftar vakti kaçta?

        Eskişehir iftar vakti araştırması gündemdeki yerini aldı. Bu yılın ilk orucuna sabaha karşı niyet edildi. İslamın şartını yerine getiren Müminler "Eskişehir'de ilk oruç ne zaman, saat kaçta açılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İlk iftar vakti Diyanet'in yayınladığı Eskişehir İmsakiyesi ile belli oldu. İşte, Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir iftar vakti ile sahur saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:41
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        1

        İslam alemi, 9 Nisan Salı günü son oruçların tutulmasıyla sona erecek olan Ramazan ayını 11 Mart Pazartesi günü karşıladı. Oruç, ibadet, dua, sadaka ve paylaşma gibi değerlerle dolu olan bu mübarek ayın ilk iftarı bu akşam yapılacak. Peki, Eskişehir iftar vakti saat kaçta? İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Eskişehir'de ilk oruçların açılacağı iftar saati...

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        ESKİŞEHİR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

        Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Akşam
        1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:46 19:07
        2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:44 19:08
        3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:43 19:09
        4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:41 19:10
        5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:39 19:11
        6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:38 19:13
        7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:36 19:14

        ESKİŞEHİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

        İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

        İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

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        2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ

        Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.

        11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

        Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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