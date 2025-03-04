Eskişehir'in endemik balık türü 'Sakarya çizgili sazancığı' koruma altına alındı

Sakarya Çizgili Sazancığı Koruma Projesi kapsamında Eskişehir'de ve Sakarya Havzası'nda yapılan arazi çalışmalarıyla bu türün varlığı ile istilacı türler gibi tehditlerden nasıl etkilendiği araştırılıyor.

Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası'nda görevli 3 mühendis, 3 dalgıç ve yardımcı personelden oluşan teknik ekip, Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası ile İnönü ilçesinden temin edilen Sakarya çizgili sazancığının bulunduğu akvaryumların temizliğini, su sıcaklığını ve diğer parametrelerini düzenli olarak takip ediyor.

Sakarya çizgili sazancığı neslinin sürdürülebilmesi için elde edilen yavrular, yeniden Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası'nda doğaya bırakılacak.

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Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası'nda su ürünleri mühendisi olarak görev yapan Deniz Avcı İnce, Sakarya çizgili sazancığının Eskişehir bölgesinde ve Sakarya Havzası'nda bulunan endemik bir tür olduğunu belirterek, türün çevre ve su kirliliği gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hayvanat bahçesinin 5 ayrı koruma projesi yürüttüğünü belirten İnce, "Koruma projelerimizden biri de Sakarya çizgili sazancığıyla ilgili. Bu tür sadece Eskişehir bölgesinde yaşıyor. Bölgemize ait olan en önemli canlılardan biri. Biz de bu türü korumak için bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"SAKARYA ÇİZGİLİ SAZANCIĞINI TANITIYORUZ"

İnce, Sakarya çizgili sazancığını Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası'nda sergileyip, tanıttıklarını dile getirdi.

Ziyaretçilere Eskişehir'in endemik türünü anlattıklarını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Hem nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hem de önemli bir tür. Ziyaretçiler burada Eskişehir bölgesinin en önemli canlılarından birini görme fırsatı buluyor. Akvaryumu ziyarete okul grupları da geliyor. Onlarla atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda, Sakarya çizgili sazancığı ve diğer koruma projelerindeki canlılarımız hakkında bilgi vererek, öğrencilerin bu canlıları öğrenmelerini ve farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz."

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İnce, balıkların boy ve kilolarının ölçülüp biyokütle hesabına göre beslendiklerini vurgulayarak, bu türün düzenli beslenme programı olmasının önemli olduğuna dikkati çekti.