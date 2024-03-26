Eskişehir Valiliği'nden "sonic ses" uyarısı
Eskişehir'de 26, 27 ve 28 Mart 2024 tarihlerinde jet uçuşu gerçekleştirilecek. Valilik, test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği uyarısında bulundu.
Giriş: 26.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:07
Eskişehir Valiliği, kentte gerçekleştirilecek jet uçuşları için uyarıda bulundu.
Valiliğin açıklamasındada, "1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 26,27 ve 28 Mart 2024 pazartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arası ses üstü jet uçuşu gerçekleşecektir. Sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.
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