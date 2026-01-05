Eskişehir’de kumar operasyonunda 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza yazıldı

Beykozdan kar toplayıp poşetle Tuzladaki evine götüren baba oğluna sürpriz yaptı

Beykozda kar yağışına yakalanan babanın poşete doldurduğu karı Tuzladaki evine götürerek oğluna sürpriz yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Tuzla Aydınlı Mahallesinde yaşayan İrfan Güloğlu, toplu yemek siparişi teslimi için gittiği Beykozda kar yağdığını gördü.Aynı saatlerde Tuzlada kar yağışı olmazken Güloğlu, burada kar toplayarak poşetle evine götürdü.Güloğlu, eve dönüşünde balkonda kendisini karşılayan oğlu İlhan Güloğluna poşetten çıkardığı kar topunu fırlattı.Baba ile oğlu arasında yaşanan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.