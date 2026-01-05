Habertürk
        Haberler Gündem Eskişehir’de kumar operasyonunda 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza yazıldı

        Eskişehir’de kumar operasyonunda 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza yazıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira ceza yazıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 01:56 Güncelleme: 05.01.2026 - 01:56
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İhbar üzerine ekipler tarafından İstiklal Mahallesi'nde bir binaya baskın yapıldı.

        Binanın girişinde bulunan güçlendirilmiş demir kapıyı spiral makinesiyle keserek içeri giren ekipler, kumarhane işletmecilerinin dışarıyı izlediği ayrı bir kamera sistemi tespit etti.

        Bahse konu adreste yapılan aramada, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı.

        Valizde tombala makinesi bulundu.

        Operasyonda, kumar oynamak amacıyla orada bulunan 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira para cezası yazılırken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

