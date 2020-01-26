Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0
TFF 1. Lig’in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi. Yeni Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasar sonrasında Eskişehirspor iç karşılaşmalarını geçici olarak Afyonkarahisar Zafer Stadyumunda oynuyor. Karşılaşmaya Eskişehirspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Adanasporun sağ taraftan Eren Keleş’in ortaladığı topu kale çizgisi önünde Furkan Özçal boş kale yerine üstten auta attı.
40. dakikada Eskişehirspor Furkan Balaban’ın ceza sahasına ortaladığı top, Halil İbrahim Öner’in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.
62. dakikada Eskişehirspor Alperen Kocabaşın ceza sahası dışından attığı şut kalenin üzerinden auta çıktı.
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