Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi

Eskişehirspor - Adanaspor

Eskişehirspor: 0 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan Eskişehirspor-Adanaspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sona erdi. Yeni Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasar sonrasında Eskişehirspor iç karşılaşmalarını geçici olarak Afyonkarahisar Zafer Stadyumunda oynuyor. Karşılaşmaya Eskişehirspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Adanasporun sağ taraftan Eren Keleş’in ortaladığı topu kale çizgisi önünde Furkan Özçal boş kale yerine üstten auta attı.

40. dakikada Eskişehirspor Furkan Balaban’ın ceza sahasına ortaladığı top, Halil İbrahim Öner’in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.

62. dakikada Eskişehirspor Alperen Kocabaşın ceza sahası dışından attığı şut kalenin üzerinden auta çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe: 2 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puanlı açılış! Kartal darmadağın...
Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN!
FUTBOLMücadele başladı
Fenerbahçe'den erteleme tepkisi
FUTBOLFenerbahçe'den erteleme tepkisi
Son dakika: Galatasaray'dan Drogba açıklaması
FUTBOLDrogba açıklaması!
Cedi Osman'dan depremzeledere büyük destek! Arda Turan, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Işıl Alben de katıldı
FUTBOLDepremzedelere büyük destek!
Adil Gevrek, Habertürk'e konuştu: "Bu hiçbir hakka hukuka adalete sığmaz"
FUTBOLAdil Gevrek isyan etti!
Göztepe evine döndü! Gürsel Aksel Stadı açıldı
FUTBOLGöztepe evine döndü
Jahovic, helikopterle Antalya'ya getirildi
FUTBOLJahovic hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu'ndan o iddialara açıklama
FUTBOLEmre'den o iddialara açıklama
Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i! Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X