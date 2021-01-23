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Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Ankaraspor, 0-0 berabere kaldı

Eskişehirspor: 0 - Ankaraspor: 0 MAÇ SONUCU

Stat: Eskişehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Buğra Çağlıyan, Berkay Tanır, Alperen Kocabaş (Dk. 90+4 Uğur Can Semizoğlu),Talha Erdoğan (Dk. 73 Furgan Polat),Kaan Gül (Dk. 54 İbrahim Halil Öner)

Ankaraspor: Osorio, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Mahmut Akan, Halil İbrahim Esen, Tevfik Altındağ, Emre Can Atila (Dk. 46 Ayuk),Olatunbosun (Dk. 60 Samed Ali Kaya),Erdem Çetinkaya, Pedersen

Sarı kartlar: Dk. 14 Mehmet Özcan, Dk. 67 Furkan Balaban (Eskişehirspor),Dk. 34 Ercan Yazıcı, Dk. 55 Halil İbrahim Esen, Dk. 87 Pedersen, Dk. 90+2 Tevfik Altındağ (Ankaraspor)

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