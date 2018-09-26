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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 108. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yine çok yüksekti. Hızır hem hayatının en önemli sınavını veriyor hem de uluslararası arenada varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

26.09.2018 - 00:42 | Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefes kesen yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı ve yeni sezona resmen başlamış oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Hızır çok önemli bir sınav verirken, intikamını almaya devam ediyor. Bu sırada uluslararası arenada da kendini ön plana çıkarıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. son bölüm ve 109. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bu masadaki herhangi biri senin dostunsa, sonu senin gibi olacak!"

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon arasında başrolde yer alan Deniz Çakır, diziye veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosu ise şöyle:

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Haydar Şişman, Yalçın Hafızoğlu

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