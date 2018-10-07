Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz hafta izleyiciler ile buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır Ateş'in hain olduğunu öğrenecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda bir çok detay yer alırken Meltem'in "İçinizde size ihanet eden biri varmış!" sözü dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.

Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar.

İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır.

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