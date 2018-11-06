Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 114. yeni bölümü ATV ekranlarına gelecek. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. İşte, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EDHO 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış...

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

İlyas ipleri eline alır!

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 114. yeni bölümü ile saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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