Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi dün yayınlanan bölümün ardından çokça araştırılmaya başlandı. Tuncay tarafından işkenceye maruz kalan Hızır ve Alpaslan İlyas tarafından kurtarıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni fragman yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır.

Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.

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