Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı, diziyi izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Hızır'a düşmanlık eden İzzet ve Tuncay öldü. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Fragmanın yarın akşam saatlerinde yayınlanması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Alpaslan birileriyle görüşüyor! Kim olduklarını, ne yaptıklarını bilmiyorum!"

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ