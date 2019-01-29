Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Hızır, İlyas'ın hapishanede başına bir şey gelmemsi için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak buna yanaşmayanlar için Hızır'ın büyük bir intikam yemini var. Peki Çakırbeyliler’le Façalı’lar sulh sağlayabilecek mi? İlyas ile Behzat, ağabeylerinins öznünü dinlemeyip kavga ediyorlar. Cezaevi müdürü İlyas'ı Behzat'ın koğuşuna Behzat'ı İlyas'ın koğuşuna gönderiyor. Peki İlyas hayatta kalabilecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 124. yeni bölüm fragmanı ve 123. son bölüm özeti haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşamki bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölümden sahnelerin yer alacağı fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden soracağım!"

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.