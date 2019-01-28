Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 123. yeni bölümden sahnelerin yer aldığı fragman yayınlandı. Fragmanda hem hapishanedekiler arasında hem de dışardakiler arasında iplerin iyice gerildiği görülüyor. Hızır'ın sözleri ise İlyas'ın başına bir şey gelebileceği şüphesini doğuruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İlyas'a bir şey olursa hesabını sizden soracağım!"

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

3 hafta üst üste ara veren dizi geçen haftada oynanan Türkiye Kupası maçı nedeniyle saat değişikliğiyle ekranlara gelmişti. Bu yüzden dizinin izleyicileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Fragmanda da ilan edildiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. yeni bölümü her zamanki günü ve saatinde yani 29 Ocak Salı saat 20.00'da ekranlarda olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır saldırıya geçiyor!

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.