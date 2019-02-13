Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemedi. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm özeti ve 125. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barış için bir adım!

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.