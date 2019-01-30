Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 123. son bölümü yayınlanmasının hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde sorular izleyicisi tarafından merak edilmeye başladı. Her bölümü büyük bir ilgi ile takip edilen EDHO'da bakalım yeni bölümünde bizleri neler bekliyor olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Hızır, kardeşi İlyas'a cezaevinde başına bir iş gelmesi durumunda herkesi suçlu tutacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin dün akşam ekrana gelen son bölümünün ardından 124. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde de yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM NE OLDU?
Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.
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