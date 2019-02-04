Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadığı gibi, yayıncı kuruluşun 5 Şubat Salı günkü yayın akışında da dizinin yeni bölüm bilgisi yer almıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, normalde Pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak. Yayıncı kuruluşun 5 Şubat Salı yayın akışında da dizinin yeni bölümü henüz yer almıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 123. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'ın öfkesi dinmiyor

Kollarının arasında can veren dostunun acısıyla Behzat'a olan öfkesi katbekat artan İlyas, biran önce intikamını almak ister. Hızır, kardeşinin canından endişe etmektedir ve akacak kanı durdurması için Alparslan'ı görevlendirir. Dışarıda yapılan sulhun, içeriyi kapsamadığını söyleyen İlyas, abisinin sözünü yerde bırakmak pahasına Alparslan'la iletilen talimatları kabul etmez. Behzat da dışarıdakilerin kendisi adına karar vermesine tepki gösterir. Canlarından önce itibarlarını düşünen hasımların birbirlerine zarar vermelerini engellemek neredeyse imkansızdır. Hızır, hapishaneden gelecek bir kayıp haberini engellemek için Façalı Ailesiyle yaptığı anlaşmaya dostlarını da ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Düşmanlığı devam ettirme konusunda İlyas'la aynı fikirde olan her kimse bundan sonra hem kendi canından hem de İlyas'ın canından sorumlu olacaktır.