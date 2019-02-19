Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak için harekete geçti. Fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğinden çareyi işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte buldular. Ancak Çakırbeyliler bu oyunu ortaya çıkardı ve Ünal gereken dersi verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm özeti ve 126. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!"

Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır. Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.