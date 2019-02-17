Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı bu akşam izleyici ile paylaşıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemedi. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmadı. Yeni bölüm fragmanında ise Hızır karşılarına çıkacak düşmanın kimliğini çözmeye çalışırken, İlyas'ın "O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!" sözleri dikkatleri çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm özeti ve 125. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!"

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barış için bir adım!

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.