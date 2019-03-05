EDHO 127. yeni bölümde, Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır. İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır.
Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.
EDHO 127. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
EDHO 126. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Ya dediklerimi yaparsınız ya da hepiniz ölürsünüz!"
Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır. Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.
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