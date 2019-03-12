Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da geçen hafta Alpaslan’ı alan Zeki, Meltem’i vurmuştu. Bu hafta merakla beklenen bölümde ise Çarkırbeylilerin hasmı Behzat Façalı Alpaslan’ın tutulduğu yeri hatırlar ve İlyas’la ortak operasyon düzenler o sırada özel bomba yaptıran Hızır Mesut’la görüşme ayarlar Hızır Mesut’la görüştükten sonra binayı patlatır ve Mesut komaya girer. İlyas’larda Alpaslan’ı kurtarır. Mesut’un başına gelenlerden sonra Akif, Zeki’ye Hızır’ı vereceğini söyler ve Emniyete ifadesi alınmak üzere çağırılan Hızır’ı Zeki’ye verir. Hızır ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 128. son bölüm özeti haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Alparslan öldü. Senin tanıdığın Hızır da öldü!"

Zeki'nin Çakırbeylileri bitirmek üzerine yaptığı planın ilk kurbanı olan Alparslan, sevdikleri uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebileceğini bir kere daha kanıtlamıştır. Yeğenine yapılanlara karşılık öfke ile düşüncesizce hareket etmesinden korkulan Hızır'ın karşısında ilk duracak kişi Ünal Kaplan olacaktır. Alparslan'ın başına gelenlerin ardından kendi de dahil hiç kimsenin canını umursamayacak olan Hızır, ondan beklenenin aksine mantıklı bir plan yapar. En büyük amacı ise bundan sonra sevdikleriyle değil bizzat kendisiyle savaşmaları gerektiğini düşmanlarına öğretmek olacaktır. Zeki, icraatlarıyla masanın karşısında adeta bir güç gösterisi yaparken gözünü diktiği para ve mallardan önce herkesin nefretine sahip olmuştur. Başta Façalılarla yakınlaşmayı hedefleyen Zeki, bu amacına ulaşamayınca ilk işi Hızır'ı öldürmek için harekete geçmek olacaktır.