Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. son bölümü izlendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan Ünal'ın yenş anlaşması Çakırbeylileri rahatsız ediyor ve yeni bir harekata geçiliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen 129. yeni bölümünün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur. Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir. Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.