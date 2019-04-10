Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 133. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Akif'in vurulmasının ardından İlyas'ın tetiğinin ucunda olan Esra'ya ne olacağı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölüm özeti ve 133. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 133. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. SON BÖLÜM ÖZETİ

Masada farklı görüşler

Ferman sayesinde Çakırbeylilerden bir adım önde hareket eden Zeki, çıkan çatışmadan yine sağ salim kurtulmayı başaracaktır. Zeki'nin kurduğu çift taraflı tuzaktan Façalılar da paylarına düşeni alacaklardır.

İçlerinde bir sızma olduğuna artık tam anlamıyla emin olan masa üyeleri, birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Ünal Kaplan, Zeki'ye çalışan zayıf halkanın bir an önce ortaya çıkarabilmesi için düşmanla anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini savunurken, Hızır da bunun takibinin Façalılar üzerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir. Nitekim Haşmet ile tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalayan Zeki, elinde tuttuğu bir ganimet karşılığında haraç istemeye devam eder. Yapılan anlaşma sonucunda Sivrilere giden paraları takibe alarak Yavuz'u tekrar ele geçiren Çakırbeyliler, haine ulaşmaya çok yaklaşmışken hayatından endişe eden Ferman bunun olmasına izin vermeyecektir.