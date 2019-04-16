Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. son bölümü izleyicisi ile buluştu. EDHO'nun son bölümünde izleyicinin nefesi kesen sahneler yer aldı. Mesut Akif'i kışkırtarak Hızır ve Haşmet'e büyük bir tuzak kurdular. İlyas ve Behzat ise Mesut ve Akif'ten intikam almak için harekete geçtiler. Hızır ise çılgına dönüyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 134. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. son bölümünün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.