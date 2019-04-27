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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 135. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO son bölümde Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlamıştı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bölüm heyecanı başladı. Diziseverlerin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan son gelişmeler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır.

Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder.

Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz anlaşılacaktır.

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