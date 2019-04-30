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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm: Haşmet'ten şok hamle! EDHO 136. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm bu akşam yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Haşmet'in oğlu Fermanı öldürtmesi şoke etti. Ferman, Façalı ve Çakırbeylilerin düşmanı Zeki Sivri ile iş birliği yapıyordu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 135. son bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek oldu. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmedi. Haşmet'in oğlu Fermanı öldürtmesi şoke etti. Ferman, Façalı ve Çakırbeylilerin düşmani Zeki Sivri ile iş birliği yapıyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. son bölüm ve 136. yeni bölüm fraganına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanan bölümünün ardından 136. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Mesut senin kalemini kırdı!"

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.

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