Salı akşamlarının ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta neler yaşanmıştı bir göz atalım. Son bölümde uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Bundan sonraki aşamada yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159 bölüm fragmanı erkenden yayınlanarak izleyicilerin merakı iyice artmaya başladı. Bu arada Hızır Çakırbeyli'nin fragmanda İlyas ve Behzat'a "Boran'ı infaz edeceksiniz" dediği görülüyor.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM HEYECANI