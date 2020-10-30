Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. son bölümü ile 27 Ekim Salı akşamı TV ekranlarında yayınlandı. İşte az önce yayınlanan ve merakla beklenen EDHO 170. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan’la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa’nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli’yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan’ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan’nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz’ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı’nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI