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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 171. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar.  Yeni bölümde neler olacağını merak edenler soruyor: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 171. son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Sanem Çelik yer alıyor. Dizinin son bölümünde; Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. son bölüm özeti...


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. SON BÖLÜM ÖZETİ

Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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