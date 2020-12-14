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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı izle - EDHO 176. yeni bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da oldukça izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 175. yeni bölümü ile Salı günü izleyicisiyle buluşmuştu. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi ilk fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölüm fragmanı izle - EDHO 176. yeni bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölümü geçtiğimiz Salı izleyicisiyle buluştu. Fenomen dizide şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisi Derman Korkmaz’ın intikamını almak için sabırsızlanan Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli’nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli’nin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli’nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Paralel’cilerin yaptığı saldırıda vurulan Şahin Ağa’nın intikamını almak için gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Korumaları birer birer vurarak masaya çıkan Alpaslan Çakırbeyli namluyu Yavuz’a çevirerek eşi Özlem’in de intikamını da almak ister. Amcası İlyas Çakırbeyli’nin lider olduğu masaya yaptığı saldırı ise herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli’nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına saldırılar yapan Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli’nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan’ın mekanına yapılan bombalı saldırı yeniden ortalığı savaş alanına çevirir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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