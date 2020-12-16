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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 176. bölümde neler oldu?

Çakırbeyli ailesinde dengeler değişiyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nefes kesen 176. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 176. bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 176. bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölümde Alparslan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin otelinden adam kaçırıyor! Ekranların fenomen dizisi EDHO 176. bölümde neler oldu? EDHO 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

EDHO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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