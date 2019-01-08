Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü bu akşam neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam var mı? soruları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte 8 Ocak ATV yayı akışı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüne dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanmayan 122. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'a tuzak!

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.

ATV YAYIN AKIŞI - 8 OCAK SALI

06.15 Aşk ve Mavi

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Daha Hızlı Daha Öfkeli - Yabancı Sinema

22.00 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarısı - Yabancı Sinema

00.00 72. Koğuş - Yerli Sinema

02.00 Ağlama Anne

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