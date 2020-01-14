Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca, izleyicilerin gözü ATV'nin 14 Ocak yani bugünkü yayın akışındaydı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam da ATV'nin yayın akışında bulunmuyor ve dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin son bölümünde herkes büyük bir heyecanla Meryem'in dönüşünü beklerken gelen Meryem'in ölüm haberi olmuştu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünden detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz hafta yeni yapılan reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmamıştı. Bu hafta ise saat 20.30'da başlayan HES Kablo Kayserispor - Fenerbahçe Türkiye Kupası eleme maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin 154. yeni bölüm fragmanının da önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar belli oldukça detaylar haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar.

Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır.

Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI 14 OCAK 2020 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma (yeni bölüm)

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupaya Doğru

20.30 HES Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (canlı)

22.45 Kuruluş Osman (tekrar)

02.00 Aşk ve Mavi (tekrar)

05.00 Seviyor Sevmiyor