Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yok mu? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün 3 haftalık aranın ardından bu akşam yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak dizinin yayın saatinde geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle bu akşama ertelenen Boluspor - Galatasaray maçı nedeniyle değişikliğe gidildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüne dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünün normalde bugün saat 20.00'da yayınlanması bekleniyordu. Ancak bugüne ertelenen Boluspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü saat 21.45'te özetsiz şekilde ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm façalılar ölene kadar devam edecek!"

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır.

Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlyas'a tuzak!

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.