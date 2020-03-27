İHA

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maske satışlarında artış oldu.

İHA'nın haberine göre Kadıköy’de Ahmet Fahrettin Övünçkaya isimli esnaf, pet şişeden kendi maskesini yaptı. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.

İNSANIN ZORLANINCA YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK

Maske bulamadığı için böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, “Çok sağlıklı... Ön kısmında olan deliklerden hava alıyorum. Maske ayrıca ses geçiriyor, rahatça konuşabiliyorum. Gerektiğinde yemek de yiyebiliyor, su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Baş kısmını lastik ile bağladım. Bunu herkes yapabilir. İnsanın zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonya da pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemek de yiyebiliyorum” diye konuştu.